Woman checking on her phone

Woman checking on her phone

Foi lançado nesta semana edital para contratar empresa que vai ampliar e aprimorar a comunicação e disseminação do conhecimento do Programa Justiça 4.0. A empresa selecionada será responsável por aprimorar a estratégia de comunicação com seus públicos de interesse, produzir conteúdo para diversas plataformas e canais, incluindo mídias sociais, criar peças de design e audiovisuais, elaborar relatórios de impacto e desenvolver produtos editoriais.

O objetivo da contratação é dar conhecimento e ampliar a visibilidade dos benefícios e impactos sociais do Programa Justiça 4.0 a seus principais públicos, especialmente integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, operadores e operadoras de Direito e demais pessoas do Sistema de Justiça e da sociedade.

Para participar, a empresa deve ter experiência comprovada em serviços de assessoria ou consultoria e contar com profissionais de acordo com o perfil das atividades. O contrato possui vigência de 12 meses, não renovável. As propostas podem ser enviadas até 10 de março.

Conheça o edital e outros documentos no Portal de Licitações do Pnud

Programa Justiça 4.0

O Justiça 4.0 promove a inovação e transformação digital do Poder Judiciário, visando ao maior acesso da sociedade ao sistema de Justiça. Atualmente, ele se concentra em duas frentes. A primeira é a expansão e o aprimoramento da Plataforma Digital do Poder Judiciário, que disponibiliza tecnologias judiciárias em nuvem aos tribunais, como um marketplace de serviços judiciários.