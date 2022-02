Ipea abre seleção para contratar coordenador de Orçamento

Na próxima terça-feira (15/2), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) abrirá as inscrições do processo seletivo para a vaga de função comissionada de coordenador de Orçamento e Finanças. Até o dia 22 de fevereiro, podem se candidatar servidores públicos de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que estejam de acordo com as disposições da Lei nº 13.346/2016 e do Decreto nº 9.727/2019, com formação em nível superior e que tenham disponibilidade para o exercício do cargo em Brasília.

Entre as principais atividades que competem ao coordenador estão elaborar a Proposta Orçamentária do Ipea para cada exercício, entender e operar os sistemas institucionais e corporativos do Governo Federal (tais como Siafiweb, Siop, SCDP, SIASG e SouGov.br), conhecer e operar o Tesouro Gerencial, bem como elaborar planilhas de controle da execução orçamentária e financeira do Ipea.

A seleção será realizada em quatro etapas: inscrições, análise curricular, entrevista online e recebimento da documentação. Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo conforme disposto no anexo II do edital para [email protected] Além disso, precisam estar cadastrados no Banco de Talentos do Sigepe e deverão enviar a liberação prévia da chefia imediata.

O valor dessa Função Comissionada do Poder Executivo (FCPE) é de R$ 3.411,34, para uma jornada semanal de 40 horas. Sobre o valor da FCPE incidirão os descontos fiscais estabelecidos em lei.

Para mais informações, confira o edital​.