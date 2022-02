O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Xapuri está com edital aberto para preenchimento de vagas residuais nos cursos técnicos e superiores para o semestre letivo 2022/1. As vagas poderão ser preenchidas por alunos de outras Instituições de Ensino, por alunos de outros campi do Ifac e por portadores de diploma de nível técnico e de graduação. A inscrição deve ser feita até o dia 18 de fevereiro no Registro Escolar do Campus Xapuri.

Clique aqui para acessar a página do edital

O edital é voltado para estudantes que desejam realizar Transferência Interna (mudar de curso ou campus no âmbito do Ifac), Transferência Externa (alunos de outras instituições de ensino que desejam estudar no Ifac), Reingresso (alunos que abandonaram ou evadiram do curso e desejam retomar os estudos), Reopção de Curso (troca de curso dentro de um mesmo campus do Ifac) e Portadores de diplomas.

Os candidatos aprovados terão direito ao aproveitamento de estudos realizados com êxito, desde que no mesmo nível de ensino ou nível superior. O aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras Instituições não poderá ser superior a 50% da carga horária do curso do Ifac.

Todas as informações como os requisitos para participação no processo seletivo, a documentação necessária para a inscrição, entre outras, podem ser consultadas no edital. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected] ou no telefone 3542-2083.

Inscrição

A inscrição deverá ser realizada no Registro Escolar do Campus Xapuri, localizado à Rua Coronel Brandão, nº 1622, Centro, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a documentação descrita no edital.