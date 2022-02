Covid-19 mantém explosão de casos e mortes no Acre: mais 2.246 novos infectados e três vítimas fatais nesta segunda-feira (14)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 2.246 casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, 14 de fevereiro. O número de infectados subiu para 112.689 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 300.034 notificações de contaminação pela doença, sendo que 187.225 casos foram descartados e 120 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 102.665 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 73 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.

Os dados da vacinação contra a covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Três óbitos foram registrados nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.926 em todo o estado.

Óbitos:

Natural de Cruzeiro do Sul, L.S.A., de 67 anos, deu entrada no dia 4 de fevereiro e faleceu no dia 11 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.

Natural de Feijó, J.G.A., de 79 anos, deu entrada no dia 10 de fevereiro e faleceu no dia 12 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.

Natural de Manoel Urbano, A.D.M., de 90 anos, deu entrada no dia 11 de fevereiro e faleceu neste domingo, 13, no Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).