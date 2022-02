Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.453 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (12) no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 12 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 10 – 14 – 15 – 24 – 34 – 44.

G1