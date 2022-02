O programa de pós-graduação em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia (PPG-Cita) da Ufac abriu processo de seleção para 16 vagas em curso de mestrado. As inscrições começaram nessa segunda-feira, 1, e continuam até 28 de fevereiro.

O público-alvo são graduados em Biomedicina, Bioquímica, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ecologia, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Farmácia, Medicina Veterinária, Química ou Zootecnia.

A seleção será realizada em três etapas: análise de projeto de pesquisa, defesa de projeto de pesquisa e prova de título. A divulgação final do resultado do processo seletivo está prevista para 18 de abril. As matrículas ocorrerão de 19 a 22 de abril.

Confira o edital Propeg n.º 31/2021, para turma de mestrado-2022 do PPG-Cita