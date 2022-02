Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu aproximadamente 500g de produto entorpecente na noite da última sexta-feira, 11, na Via Verde, em Rio Branco. Um homem de 24 anos e uma menor de 14 foram detidos.

Os policiais realizavam o patrulhamento na via quando visualizaram duas pessoas em uma motocicleta CB 300, em deslocamento sentido 2° Distrito/Baixada da Sobral. Ambos demonstraram nervosismo ao perceber a presença policial. Realizada a abordagem, durante a busca pessoal foi encontrada na bolsa da menor, uma “peça” (tijolo) de uma substância aparentando ser oxidado de cocaína.

O material ilícito e os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia especializada para serem tomadas as providência referentes ao fato.