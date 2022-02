Os Correios lançaram um novo edital de licitação da Loja de Correios Franqueada (LCF), que traz oportunidades de negócios com a instalação de unidades nas cidades de Rio Branco, no Acre, Brasília/DF, Anápolis/GO, Ubá/MG, Porto Velho/RO, Passo Fundo e Porto Alegre/RS, Chapecó/SC, no município de São Paulo e Taubaté/SP, dando continuidade à estratégia de modernização da rede de atendimento da estatal.

O novo modelo de franquia oferece soluções nos segmentos de encomendas, mensagem, marketing e internacional, por meio de produtos e serviços como: SEDEX, PAC, Cartas, Marketing Direto, Encomenda Expressa – EMS, entre outros.

A chegada da Loja de Correios Franqueada amplia as chances de investimento para quem quer adquirir o seu negócio, aliando a confiança e a credibilidade que a marca Correios traz. Além de líder no segmento de encomendas e maior empresa de logística da América Latina, a estatal possui mais de 30 anos de experiência em franquias, o que possibilita um alto índice de satisfação para a rede de franqueados.

O 1º edital para esse novo modelo de franquia, lançado em janeiro deste ano, também segue aberto com oportunidade nas principais cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora a empresa possui um total de 19 lojas que serão licitadas em 11 cidades brasileiras, com alto potencial de negócios.

Todas as informações podem ser encontradas no site dos Correios www.correios.com.br.