TáxiGov promete atender 3.000 servidores em Rio Branco. Ifac, Anatel e Ufac estão entre os beneficiados

Ministério da Economia (ME) divulgou na última terça-feira (8/2) edital de pregão eletrônico para a contratação de serviços de transporte administrativo de servidores, por meio de aplicativo, para entidades e órgãos públicos localizados em Rio Branco. A medida alcançará cerca de três mil servidores. A estimativa anual de economia é de R$ 2,6 milhões, o que equivale a uma redução de 33,9% em relação aos atuais modelos de transporte utilizados.

A licitação servirá para a contratação de serviços de táxi ou de transporte individual de passageiros, ou prestação de serviço de transporte por locação de veículos, com área de atuação na cidade de Rio Branco.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Instituto Federal do Acre (Ifac), a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Tribunal de Justiça do Acre são os órgãos a serem atendidos pelo processo licitatório. Os contratos terão duração de 12 meses e a previsão anual é de 868.693 quilômetros rodados.

Até o momento, o TáxiGov está presente em 212 órgãos e entidades. A implantação do programa já gerou uma economia de mais de R$ 32 milhões e, também, possibilitou o leilão de 137 veículos, que deixaram de ser utilizados por órgãos da Administração Pública. A venda desses carros resultou numa arrecadação de R$ 1,9 milhão. A partir desta iniciativa, também houve a digitalização do serviço de transporte administrativo, resultando em uma redução de 22% no tempo médio de atendimento.

O edital está disponível no Portal de Compras Governamentais (Compras.gov.br). A abertura das propostas será no dia 21 de fevereiro, às 14 horas.

Em função da adesão dos órgãos ao TáxiGov, o Ministério da Economia realizará, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o quarto leilão para a alienação de veículos usados da União. A frota pertence aos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Infraestrutura e da Controladoria-Geral da União

A licitação será iniciada pelo leiloeiro oficial no dia 14 de fevereiro, às 10 horas (horário de Brasília) no endereço eletrônico www.parquedosleiloes.com.br. A estimativa de receita mínima com a arrematação de todos os veículos é de R$ 485 mil, que poderá ser elevada em função dos lances durante o leilão. O aviso do leilão foi publicado em 2 de fevereiro no Diário Oficial da União (DOU).