O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes, anunciou na tarde desta quarta-feira dia 11, o reajuste de 33,24% no piso nacional do magistério acompanhando a portaria do Ministério da Educação que oficializou o reajuste anunciado pela Presidência da República em ferreiro de 2022.

A cerimonia de assinatura do decreto que concede o reajuste aconteceu no auditório da Escola Municipal Bela Flor, e contou com as presenças do Chefe do Executivo Sérgio Lopes, vice-prefeito Antônio Soares, os vereadores de Base Marco Ribeiro, Seliene Lima e a Veadora Preta, além da Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, demais Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Professores.

A cerimonia foi dividida em dois atos, o primeiro foi à assinatura do decreto concedendo a progressão de nível para professores que ainda estavam como P1, tendo em vista que os mesmo já se formaram em nível superior e por algum motivo o setor jurídico de gestões anteriores indeferiram os pedidos, sendo deferidos agora nessa gestão.

No segundo momento o prefeito Sérgio Lopes, assinou o Decreto que concede o reajuste de 33,24% para todos os professores, e ainda anunciou o pagamento retroativo ao mês de janeiro do reajuste.