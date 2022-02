O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Plácido de Castro, se reuniu nesta quinta-feira, 10, com o prefeito Camilo da Silva para tratar sobre a deficiência de médicos no município. A reunião foi realizada no auditório do MPAC e conduzida pelo promotor de Justiça José Lucivan Nery de Lima.

Também estiveram presentes, a secretária de Gabinete, Jovelina Araújo, a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Macicléia Cesária de Moura, o gerente administrativo do Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, Alípio Pessoa, e o diretor clínico, Carlos Renato Felix.

A deficiência no número de profissionais tem causado uma grande demanda nos serviços das Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como no Hospital Estadual da cidade, em meio à pandemia da Covid-19. Na ocasião, o prefeito informou que há um processo seletivo em andamento para a contratação de novos médicos que serão designados às UBS.

O promotor José Lucivan Nery ressaltou a importância da reunião com o prefeito e os representantes da Saúde municipal e estadual, visando à contratação de novos médicos, sobretudo, em razão da nova onda de contaminações da Covid-19. “O Ministério Público tem atuado efetivamente em relação ao combate à pandemia, e está engendrando forças para que, tanto o Município quanto o Estado, ofereçam atendimentos de qualidade à população placidiana”, disse.