Da Prefeitura de Plácido de Castro –

Neste sábado 12 de fevereiro, a partir das 15 horas no estádio José Ferreira Lima haverá amistoso entre Plácido de Castro futebol Clube e Apru.

A prefeitura municipal de Plácido de Castro, na pessoa do prefeito Camilo da Silva , através da secretaria de turismo, esporte e lazer está apoiando mais esse evento esportivo, o técnico do tigre do Abunã Júnior Mesquita convida a população para prestigiar esse grande encontro de 2 grandes representante do futebol Placidiano.

Júnior Mesquita afirma está seguindo o decreto do governo do estado, permitindo o máximo de 300 pessoas no estádio, sendo obrigatório apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19 atualizada,e uso de máscaras .

Entrada um kg de alimento não perecível, com sorteio de 1 corte de cabelo,1 bronze completo, 2 x-tudo,1 vale compras de R$:100.00, 2 bolas de futebol de campo.