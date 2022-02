A lista de convocados em primeira chamada do concurso vestibular 2022 para ingresso nos cursos de graduação da USP foi divulgada pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Confira a lista neste link.

Foram chamados 8.211 candidatos que, para garantir a vaga, devem realizar obrigatoriamente a matrícula virtual, pela internet, a partir das 8 horas de segunda, dia 14 de fevereiro, até as 16 horas de quinta, dia 17 de fevereiro. Dessas vagas, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência (AC), 2.169 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (EP), e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).

A matrícula será realizada em duas etapas virtuais. A primeira inclui: preenchimento de formulário de matrícula; upload de fotografia recente, de cópia digitalizada de um documento de identidade oficial, de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e de histórico escolar ou declaração expedida em papel timbrado e assinada pelo diretor ou responsável da instituição de ensino contendo a informação de que o aprovado se matriculou no último ano do ensino médio no ano de 2021.

O convocado também deverá escolher entre a modalidades Matriculado satisfeito [S] – matrícula no curso para o qual foi convocado, na condição de satisfeito –, Desistente aguardando nova convocação [D] – Não efetuar matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continuar concorrendo nas chamadas subsequentes para matrícula às opções de curso indicadas no ato da inscrição – ou Matriculado aguardando nova convocação [M] – matrícula no curso para o qual foi convocado, podendo concorrer nas chamadas subsequentes para matrícula ao remanejamento para uma das outras opções de curso indicadas no ato da inscrição.

Já a segunda etapa virtual consiste em confirmação da matrícula pelo candidato. As duas etapas serão consolidadas apenas após a validação dos documentos pela Central Unificada de Matrículas da Pró-Reitoria de Graduação da USP.

De acordo com a Fuvest, em caso de impossibilidade de o candidato realizar pessoalmente a etapa de confirmação da matrícula, ele poderá fazer-se representar por procurador legalmente constituído, que deverá apresentar virtualmente toda a documentação mencionada, além do documento de identidade atualizado do procurador e instrumento original de procuração simples assinada pelo candidato.

Os resultados dos candidatos que concorrem nas carreiras de treineiro também foram publicados e estão disponíveis neste link.

Para este ano, a USP oferece 11.147 vagas em diversos cursos de graduação e, além dos 8.211 convocados pelo vestibular da Fuvest, outras 2.936 vagas são destinadas para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem).

A lista da 2ª chamada será divulgada no dia 25 de fevereiro e a 3ª chamada será publicada em 7 de março. O início das aulas está previsto para o dia 14 de março.

Clique aqui e confira a lista de aprovados no vestibular 2021.