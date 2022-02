Correios adquire bicicletas híbridas para o serviço de entregas

Os veículos são mais resistentes, com câmbio interno de três marchas, amortecedores dianteiros e quatro tamanhos de quadros. “As bicicletas BCH-3 contam com especificações técnicas desenvolvidas por engenheiros da empresa, após testes-pilotos. Por essa razão, elas priorizam materiais leves, resistentes e ergonômicos, com foco em garantir o bem-estar dos empregados que atuam na distribuição domiciliária, além de reduzir custos com manutenção e ampliar a disponibilidade do recurso”, ressalta o diretor de Operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro.

Os Correios dispõem ainda do Armazém de Recursos Operacionais (ARO), sediado em Minas Gerais, para atuar na manutenção das bicicletas. A aquisição das e-bikes faz parte do projeto de Ciclologística dos Correios, que tem realizado testes com o veículo desde 2020. Os carteiros utilizaram o equipamento em trajetos de entregas para que fosse possível avaliar e ajustar as especificações técnicas e determinar o modelo mais adequado para a realidade da empresa.

Os Correios seguem trabalhando para a modernização da frota, que, além de melhorar as condições de trabalho dos carteiros, representa ganho de produtividade, maior qualidade das entregas e redução de custos.