Tem vacina para crianças hoje (11) e amanhã (12) no Via Verde

O governo do Acre, em parceria com o Via Verde Shopping e a Faculdade Unama, estará oferecendo nesta sexta-feira e sábado, 11 e 12, a primeira ação de vacinação contra a covid-19 para o público infantil em Rio Branco. Além das crianças, o público com idade acima de 18 anos também poderá se imunizar.

A vacinação será realizada das 14 às 20h, no hall de entrada da Unama, para os adultos, e no auditório da faculdade, para as crianças. Serão ofertadas a primeira dose infantil e as primeiras, segundas e terceiras doses para os adultos, sendo que, para tomar a terceira dose, é necessário que se tenha tomado a segunda há no mínimo quatro meses.

Para Rômulo Rocha, superintendente do Via Verde Shopping, o empreendimento é um local especial para receber a vacinação para o público infantil. “As crianças gostam muito do shopping. Aqui elas brincam, vão ao cinema e se divertem. Com essa ação, elas também saem imunizadas contra a Covid-19”, observa.

Segundo Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde, disponibilizar a vacinação no shopping significa ter a oportunidade de vacinar em horário estendido.

“A maioria da população não vacinada é representada por pessoas de 12 a 39 anos, e esse público costuma estar trabalhando ou estudando. Ter vacinação no período noturno e no sábado é ampliar a acessibilidade desse público”, explica.