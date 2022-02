Inscrições abertas para curso de violão e guitarra no Sesc

No mês de fevereiro o Sesc retoma as o curso de violão e guitarra para iniciantes e aperfeiçoamento na unidade do Centro. Inscrições abertas na central de atendimento do Sesc Bosque a partir do dia 07 de fevereiro e Início das aulas a partir do dia 15.

O Instrutor de Violão e Guitarra do Sesc, Heber Coulman, explica que, com o plano, a lotação das salas é menor, uma vez que os alunos seguem um esquema de revezamento, entre atividades presenciais e a distância. As salas passam por constantes assepsias, foram feitas marcações para assegurar o distanciamento e o uso de máscaras é sistemático.

“O retorno das atividades presenciais animou nossos alunos. O formato é híbrido, eles fazem atividades na unidade e levam, também, tarefas para casa. Nos adequamos ao plano estadual e contamos com o comprometimento dos pais para que possamos cumprir o protocolo e trabalhar com segurança para os alunos e professores”, diz.

Estude música no Sesc

O Sesc vê na música as diversidades culturais brasileiras. Promove shows, concertos, concursos de canções, aulas de músicas, seminários, entre muitos outros eventos para levar ao público diferentes ritmos e instrumentos que traduzem um universo rico e genuíno. A entidade se mobiliza para promover a música como formação educacional e resgata a memória de diversas regiões do país por intermédio dos seus projetos.

O Curso

O curso possui instrutores qualificados com aulas o ano inteiro, buscando a necessidade musical de cada aluno dentro dos conceitos: música para a formação humana; música brasileira; criatividade; integração social; tocar para as saúdes social, emocional, motora e cognitiva. Inscrições nas centrais de atendimento do Sesc.