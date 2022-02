Nesta quarta-feira, 9, uma parceria entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), e a prefeitura de Cruzeiro do Sul permitiu o início das obras de reforma da praça de táxi do município.

Orçada em R$ 240 mil, a reforma beneficiará diretamente uma média de 250 taxistas e representa um ganho para os quase cem mil habitantes da “princesinha do Juruá”.

“A gestão de Gladson Cameli tem priorizado a parceria com os municípios, afinal, é neles que as pessoas vivem. Um bom exemplo é essa obra, que faz parte de um pacote de ações para melhorar ainda mais a cidade de Cruzeiro do Sul, um grande potencial turístico do Acre”, rafiticou Cirleudo Alencar, titular da Seinfra.

No local, será feita a troca de piso, cobertura e parte elétrica, além da instalação de um moderno sistema de iluminação, que pretende resgatar a originalidade do espaço. As equipes encarregadas pretendem conclui-la no prazo de três meses.

“É o povo quem ganha com essa união, que recebe muito mais investimentos. Quanto mais unida for a classe política, mais benefícios terá a população para vencer as situações difíceis”, destacou o prefeito Zequinha Lima, ao tratar da importância do alinhamento político como garantia do desenvolvimento de melhores políticas voltadas à população.

O presidente da associação dos taxistas do município, Adriano Santos, lembrou à população que a categoria está atendendo no gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro. “Todos serão beneficiados, inclusive os turistas”, analisou.