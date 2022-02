Sob a perspectiva empresarial, foi bastante proveitoso o saldo do encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castillo (Peru), na última quinta-feira, 3 de fevereiro, em Rondônia. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, um dos pontos mais importantes foi o acordo para a criação de um grupo de trabalho para explorar novos fluxos de comércio e investimento na fronteira amazônica e que também pretende otimizar o uso da Rodovia Interoceânica.

Também foi reafirmado, por meio da Declaração Presidencial Conjunta, o interesse de ambos os países em incrementar a conectividade, sobretudo nas localidades fronteiriças. “Isso foi extremamente importante, principalmente porque incluirá técnicos governamentais dos dois países, além de representantes locais e empresas brasileiras e peruanas interessadas no comércio. Ficamos muito contentes pelo interesse do governo brasileiro na conexão terrestre entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa (Ucayali), indo ao encontro da nossa proposta de ampliação da BR-364”, comemora o empresário.

“Conforme dados divulgados pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, em 2020, atualmente a integração do Acre ao Peru pela BR-364, ligando o município de Assis Brasil a Iñapari (Peru), são movimentados R$ 170 milhões por ano em mercadorias e serviços”, informou Adriano. “Uma nova integração fronteiriça, ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, sem dúvida, trará grandes possibilidades de negócios e desenvolvimento econômico para a região do Juruá e Tarauacá-Envira”, argumenta.

Segundo a coordenadora institucional da FIEAC no Juruá, Janaina Terças, a regionalização dos voos é uma necessidade e muito aguardada não só pelos brasileiros como também pelos peruanos. “Teremos uma ligação multimodal, iniciando pela via aérea. Esse documento já foi assinado pelos governos do Acre e Ucayali, o que tornará os voos mais baratos, aumentando o fluxo de pessoas transitando entre as duas cidades, além das negociações e o comércio serem aquecidos através disso”, observa a empresária.