Por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr e de seus Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept’s), o governo do Estado segue expandindo a oferta de cursos técnicos e de profissionalização por todo o Acre.

Prova disso são as aulas inaugurais de cursos técnicos que aconteceram de forma presencial no decorrer de toda a semana. Elas marcaram o início das aulas para educandos de quatro cursos, sendo eles nas áreas de administração, vendas, serviços públicos e comércio.

Os Cept’s Campos Pereira, na capital, e João de Deus, em Plácido de Castro, realizaram suas respectivas aulas inaugurais dos cursos de administração, vendas e serviços públicos com um número reduzido de educandos, em respeito aos protocolos sanitários de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

Aula inaugural do curso em administração executado pelo Cept Campos Pereira, em Rio Branco. Foto: Assessoria Ieptec

Em Rio Branco, os eventos foram sediados na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, instituição de ensino que integra a rede Ieptec. Marcaram presença o presidente do instituto, Francineudo Costa, o coordenador-geral do Cept Campos Pereira, Romilly Brandão, e a chefe da Divisão de Educação a Distância (EaD), Érica Neves.

Falando nas cerimônias que marcaram o início do curso técnico em serviços públicos, a escola João de Deus, em Plácido de Castro, é o Cept responsável pela execução das aulas. Em sua sede foram realizadas, na quarta-feira, 9, duas solenidades, sendo uma para cada turma do curso. Além do presidente do Ieptec, também estiveram presentes a coordenadora do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova denominação Novos Caminhos/Rede e-Tec, a professora Girlane Souza; e a coordenadora-geral do Cept João de Deus, Rose Barlatti.

“Nós do Ieptec estamos muito felizes pela oportunidade de atuar nesse grande desafio de administrar esses cursos técnicos, tanto na capital como no interior do estado. O nosso objetivo é interiorizar, cada vez mais, os serviços ofertados pelo governo do Estado por meio do Ieptec e seus centros parceiros na área da educação técnica e profissional. É isso que almejamos e estamos realizando com o início das aulas desses cursos, que estão contemplando muitos acreanos que, em breve, estarão aptos para atuar no mercado de trabalho”, disse Francineudo Costa.

Em todas as aulas inaugurais uma equipe técnica da Divisão de EaD do Ieptec, responsável pela administração da plataforma onde os cursos estão sendo ministrados, ofereceu total suporte aos educandos presentes, ensinando-os o passo-a-passo no acesso aos seus respectivos cursos. As quatro formações técnicas estão ocorrendo de forma híbrida, ou seja, com aulas tanto presenciais quanto na modalidade a distância.

O curso na área de comércio é ministrado por meio do Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), em Cruzeiro do Sul, que também é parceiro do Ieptec. As aulas tiveram início na segunda-feira, 7, sendo que, a priori, ocorrerão apenas em formato EaD.

Sede do Ceflora, Cept responsável pelo curso técnico em comércio, em Cruzeiro do Sul. Foto: Assessoria Ieptec

Todos os educandos que ingressaram nos quatro cursos técnicos já podem acessar o Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) na plataforma do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br), onde está todo o conteúdo referente a cada curso.

Em números, o Ieptec Dom Moacyr iniciou 2022 acompanhando 200 educandos que ingressaram em cursos técnicos, sem mensurar os cursos de Formação Inicial e Continuada (Fic), que são os de curta duração, como confeitaria, balconista de farmácia, recepcionista, assistente administrativo, somando 28 formações profissionais em andamento. São oportunidades que o governo do Estado oferece de forma inteiramente gratuita, para toda a população acreana, alcançando os 22 municípios.