10/02/22 15:01

A Justiça Federal de Mato Grosso (JFMT), através do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está realizando o processo seletivo de estagiários de nível médio e superior. As inscrições devem ocorrer a partir do dia 14 de fevereiro e seguem até às 12 horas, no horário de Brasília, do dia 1° de março.

Os alunos do curso técnico em secretariado integrado ao ensino médio contam com vagas que possuem a bolsa auxílio no valor de R$600,00 mensais. Para os estudantes de arquitetura, ciências, contábeis e direito a bolsa auxílio é no valor de R$800,00 mensais.

Para ambas as modalidades a carga horária é de 4 horas por dia, totalizando 20 horas semanais.

O edital conta com vagas para a Seção Judiciária em Cuiabá e as Subseções Judiciárias em Barra do Garças, Cáceres, Diamantino, Juína, Rondonópolis e Sinop.

Para mais informações basta acessar o portal do CIEE (www.ciee.org.br).

Veja o Edital clique aqui