Na noite da última quarta-feira, 9, a equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo precisou fazer um atendimento de emergência a uma parturiente, mulher próximo ao período de parto.

As UPAs são as portas de entrada dos atendimentos de urgência e emergência, e ter uma equipe competente e capacitada é essencial para garantir uma melhor experiência aos usuários da unidade, além do benefício de poder agir com presteza e agilidade quando necessário, sendo esse um dos principais investimentos do governo do Estado na área.

O Gerente Geral da UPA da Cidade do Povo, Calixto Ferreira, explica que a missão da equipe é servir à população: “Nós fizemos o atendimento dessa moça que teve a bolsa estourada e foi levada até a nossa unidade. Ela foi encaminhada direto para a sala de emergência, onde a médica plantonista prestou todo o atendimento à parturiente, que conseguiu dar à luz por meios naturais”.

O bebê e a mãe foram transferidos para a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, após o parto. Foto: Cedida

A mãe e a criança saíram da unidade sem nenhuma complicação e foram encaminhadas para a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

“As unidades do estado funcionam como a porta de entrada desses atendimentos de urgência e emergência. Não é uma situação comum acontecerem partos nas UPAs. Geralmente esses casos são encaminhados para as unidades de referência. A equipe conseguiu desenvolver um bom trabalho, numa situação delicada, pois o recém-nascido não estava na posição comum, com a cabeça para baixo, o que dificulta o parto”, conta a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Marília Carvalho.

Mesmo não sendo uma situação comum, de acordo com Ferreira, não é a primeira vez que isso acontece. O gestor parabenizou a equipe da unidade pela conclusão da operação com sucesso, e destacou a competência dos profissionais da UPA Cidade do Povo durante a situação.