Acre sediará etapa nacional do vôlei de praia da Gymnasiade

Pela primeira vez na história, o Acre sediará uma seletiva nacional da Gymnasiade. A confirmação foi dada pelo governador Gladson Cameli nesta quarta-feira, 9, em Rio Branco. Entre os dias 14 a 18 de abril, cerca 300 atletas e dirigentes disputarão a modalidade do vôlei de praia, em que serão definidos os representantes do Brasil na Olimpíada Mundial Escolar, maior competição multiesportiva disputada por estudantes de 13 a 17 anos de idade, que será realizada em maio, na França.

A reunião, realizada por meio de videoconferência, contou com a participação do diretor do Departamento de Esportes da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Júnior Santiago; do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho; do vice-presidente da CBDE, Robson Aguiar; do presidente da Federação Acreana de Vôlei, João Petrolitano; e do presidente da Federação Acreana de Desporto Escolar, José Reinaldo Azevedo.

Na capital acreana, a competição estudantil será realizada no complexo esportivo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e envolverá atletas dos 26 estados e do Distrito Federal. Em sua fala, o governador Gladson Cameli aproveitou para agradecer a confiança dada ao Acre para sediar a competição e ressaltou o compromisso de promover um evento de alto nível esportivo.

Cameli assegurou a excelência na realização do evento por parte do governo acreano. Foto: Neto Lucena/Secom

“Gostaria de agradecer a CBDE pela oportunidade que nos foi dada e saibam que o governo do Estado estará empenhado ao máximo para realizar o melhor evento possível. O único estado que lutou para ser brasileiro vai mostrar para o mundo o que tem de melhor, que é a força, a determinação e a vontade da nossa juventude”, declarou o gestor.

O presidente da CBDE, Hora Filho, destacou a relevância de poder trazer a competição para um estado mais afastado dos grandes centros urbanos do Brasil. “Essa não é só uma satisfação dos acreanos em poder receber essa competição, mas uma satisfação muito maior ainda de uma entidade nacional, como é a CBDE, de se fazer presente nos extremos do país”, frisou.

Nos próximos dias 19 e 20 de março, o Acre definirá as duas duplas masculinas e femininas que participarão da seletiva nacional. A expectativa é que quase cem atletas de Rio Branco e do interior participem da etapa classificatória local.

Júnior Santiago lembrou que o Estado cumpriu com todas as exigências relacionadas pela confederação. Para o diretor, o evento ficará marcado na história do esporte acreano. “O governo garantirá a hospedagem dos atletas e dirigentes, alimentação, espaços esportivos e toda a parte logística. Sabemos da responsabilidade de realizar um evento de grande porte, mas a nossa vontade de fazer um trabalho sério e de qualidade é muito maior. Não tenho dúvidas que alcançaremos nossos objetivos”, enfatizou.