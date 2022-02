O deputado Luiz Tchê disse que o governo não tem medido esforços para estabelecer uma pauta justa para a pecuária do Acre -uma saída para os frigoríficos, produtores que sofrem com a demanda reprimida no abate.

“O governo tem dialogado para chegar a um entendimento”, disse Tchê. Em 2020, saíram 204 mil bezerros para Amazonas e Rondônia, pois tudo subiu.

A movimentação do mercado a partir da pauta mais elevada desestabiliza alguns segmentos. Assim, Tchê propõe uma audiência pública para debater o tema.

O rebanho bovino do Acre é estimado em 4,2 milhões de cabeças