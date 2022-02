Saiu resultado final e convocação de aprovados para matrícula no Instituto Federal do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou, nesta segunda-feira (07.02), o resultado final do Processo Seletivo 2022/1 de cursos técnico integrados e subsequentes e a lista de convocados para matrícula em 1ª chamada. O prazo para apresentação dos documentos é de 08 a 10 de fevereiro.

Acesse aqui a lista de convocados para matrícula – cursos integrados

Acesse aqui a lista de convocados para matrícula – cursos integrados EJA

Acesse aqui a lista de convocados para matrícula – cursos subsequentes

Documentação

Conforme edital , os convocados devem apresentar, no ato da matrícula, foto 3×4 recente, além de original e cópia dos documentos:

– Carteira de Identidade (RG do candidato ou identidade militar expedida pelas forças armadas);

– Cadastro de Pessoa Física (CPF do candidato);

– Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço);

– Histórico Escolar do Ensino Fundamental (integrado) ou Ensino Médio (subsequente);

– Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (integrado) ou Ensino Médio (subsequente) ou equivalente;

Os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG, passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

Já os convocados para as vagas destinadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais deverão entregar, além da documentação prevista para matrícula, os demais documentos comprobatórios exigidos no edital.

Os aprovados concluintes do Ensino Fundamental e Médio (ano letivo 2021) que ainda não tenham recebido os documentos comprobatórios de conclusão (certificado e histórico escolar), deverão apresentar: Declaração de Comprovação de Estudos, conforme o modelo disponível aqui os convocados para os cursos integrados e aqui para os convocados em cursos subsequentes, para efetivar a matrícula. A documentação original deverá ser entregue no setor de Registro Escolar do campus até o dia 14 de março de 2022.

Dúvidas referentes ao processo de matrícula deverão ser encaminhadas para o e-mail do respectivo campus para qual o candidato foi convocado:

Campus Rio Branco: [email protected];

Campus Avançado Baixada do Sol: [email protected];

Campus Cruzeiro do Sul: [email protected];

Campus Xapuri: [email protected];

Campus Sena Madureira: [email protected];

Campus Tarauacá: [email protected];

Acesse aqui o resultado final do Processo Seletivo 2022/1 – cursos integrados

Acesse aqui o resultado final do Processo Seletivo 2022/1 – cursos integrados EJA

Acesse aqui o resultado final do Processo Seletivo 2022/1 – cursos subsequntes