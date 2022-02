A deputada Antônia Sales destacou nesta quarta-feira (9) os avanços percebidos pelos cadastros de reserva dos concursos do Acre mas é necessário atentar a outras categorias de servidores -uma delas, diz, é o professor aposentado. “Olhe com carinho os nossos aposentados, governador”, pediu.

Ela agradeceu ao governo pelo envio de testes rápidos de Covid-19 ao Vale do Juruá.

Antônia Sales também repercutiu a questão dos salários atrasados entre os terceirizados do Acre. “Governador, faça um novo contrato. Empresas não pensam no lado humano”, pediu Sales.