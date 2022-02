Após mais de 10 anos de espera, dona Maria Madalena da Conceição não terá mais transtornos por causa da falta de infraestrutura no local onde mora. A melhoria foi proporcionada pelo governo do Estado, que investiu cerca de R$ 8 milhões na pavimentação de ruas dos bairros Sobral e Boa Vista, em Rio Branco.

“Quando eu cheguei aqui, essa rua era só um caminho cheio de lama. Esse serviço que o governo fez melhorou muito a situação e ficou ótimo para todos nós moradores”, comentou a aposentada.

Ao todo, 12 ruas dos dois bairros localizados na Baixada da Sobral foram contempladas com pavimentação em tijolo, sistema de drenagem, calçada e esgotamento sanitário. A obra foi executada em nove meses pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com recursos próprios e do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser).

O governador Gladson Cameli foi representado na solenidade de inauguração pelo titular da Casa Civil, Rômulo Grandidier. Em suas palavras, o secretário enalteceu o compromisso do Estado com a qualidade de vida dos acreanos.

“A gestão do governador Gladson Cameli, além de fazer a rua, dá dignidade às pessoas. Nesta obra, o esgoto a céu aberto foi retirado, os moradores ganharam calçada, meio-fio e toda a parte de drenagem. O governo tira a população da lama no inverno e da poeira no verão”, destacou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, o governo entregará este mesmo serviço em outros três bairros da capital. “Dentro deste mesmo programa de pavimentação de ruas, vamos atender o Portal da Amazônia, Canaã e Benfica. Nossa meta é fazer este tipo de ação toda semana em Rio Branco e nos municípios do interior”, frisou.

De acordo com Ray Nogueira, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, os investimentos eram aguardados há muito tempo pela comunidade. “Não é de hoje que lutamos pela pavimentação das nossas ruas. Em nome dos moradores, gostaria de agradecer o governo do Estado por ter atendido a nossa reivindicação, fazendo uma obra de excelente qualidade”, enfatizou.

O evento contou, ainda, com a participação do presidente do Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf), Francisco Thun; do presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Francineudo Costa; do deputado estadual José Bestene; e do presidente da Associação de Moradores do Bairro Sobral, Airton Aguiar.