Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu seleção para uma vaga de consultor em instrumentos de avaliação da educação básica. Para participar, o interessado deve enviar currículo até 22 de fevereiro, para o endereço eletrônico [email protected], indicando, obrigatoriamente, o código do edital — “2022-002” — no assunto do e-mail.

O profissional selecionado será responsável por realizar estudos que subsidiem o aprimoramento dos processos, instrumentos e desenvolvimento de novos indicadores de avaliação da educação básica, abrangendo diagnósticos, estudos comparativos, indicadores e análise de impactos da inserção de novas metodologias de avaliação e cálculo de resultados.

O contrato terá o valor de R$ 30.000 e duração de 120 dias. O consultor deverá apresentar dois relatórios. O primeiro precisa conter as definições relativas aos indicadores da educação infantil elaborados e suas referências normativas e técnico-científicas, assim como uma apresentação detalhada da metodologia utilizada para o cálculo dos indicadores sobre a amostra da pesquisa-piloto EI 2019.

Já o segundo relatório deverá apresentar comparações estatísticas dos resultados dos indicadores por unidades da Federação e municípios, bem como outros estratos que permitam à avaliação da qualidade da educação infantil encontrar evidências de validade dos resultados dos indicadores calculados, bem como os resultados das simulações realizadas.

Perfil – Os candidatos devem ter, obrigatoriamente, graduação completa em áreas referentes à estatística, à psicometria, à economia, à educação ou correlatas. Também deve comprovar experiência de, no mínimo, três anos em pesquisas ou desenvolvimento de instrumentos de avaliação em larga escala. Informações como qualificações desejáveis e demais especificações para a vaga estão detalhadas no Edital 2022-002. O documento também apresenta modelo de currículo para envio.

