Alessa Graça de Lima, Kemily Eduarda dos Santos Andrade, Letícia Rocha Carlos e Nayla Keury da Silva Maia são as quatro estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) selecionadas para o Power4Girls – Empower to Lead.

Elas formam a equipe Doce Amazônia, que é coordenada pela docente Aline Maria Araújo da Silva e conta com parceria da professora Wiviane Fonseca Ribeiro, e está entre os 20 grupos do país aprovados para integrar o programa criado pela Embaixada dos Estados Unidos e o Instituto Gloria.

Com objetivo de ampliar o empoderamento de meninas, por meio de estratégias voltadas para o empreendedorismo, inovação, criatividade e liderança, o Power4Girls inicia as atividades no dia 07 de março, com todas as equipes selecionadas.

Em 2022, as propostas escolhidas abordaram o tema “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, devido a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

A ideia do projeto Doce Amazônia é de que os extrativistas recebam, em sua comunidade, capacitação de uma engenheira de alimentos do Ifac para produção de geleias e compotas de frutas amazônicas. De acordo com a equipe, a técnica proposta para produção desses alimentos dispensa totalmente a necessidade de resfriamento, aumentando a durabilidade e manutenção do sabor das frutas.

Veja abaixo o depoimento das estudantes Kemily Andrade, aluna do curso técnico em Meio Ambiente, Nayla Maia, do curso técnico em Agropecuária:

Kemily Andrade: “Foi uma alegria imensa receber o convite para participar do projeto. É uma honra representar a juventude feminina, pelo simples fato de quatro mulheres jovens, quatro adolescentes poderem se juntar e ter uma grande perspectiva. Durante o desenvolvimento do projeto contamos com ajuda da professora Viviane Pinheiro, que é engenheira de alimentos. A nossa técnica dispensa totalmente o resfriamento, aumentando a durabilidade e mantem o sabor da fruta. Em nossa região não temos esse tipo de produção comercial. Além disso, é uma técnica que possibilitara que os produtos sejam disponibilizados em outros locais do país. Somo quatro meninas. Somos quatro mulheres. Somos quatro jovens com a intenção de mudar a nossa realidade”.

Nayla Maya: “Foi uma alegria imensa sermos incentivadas pela direção do campus e nos reconhecermos como capazes de escrever um projeto. É uma honra representar a juventude feminina de uma cidade em desenvolvimento. Estamos nos sentindo realizadas e importantes, com privilégio do campus Cruzeiro do Sul ter confiado em quatro jovens, quatro meninas do 1º ano do Ensino Médio, a reponsabilidade de representar a unidade escolar. Com a ajuda da professora Aline Silva conseguimos visualizar um problema em nossa região e com um olhar de quem vive e conhece essa realidade, visualizamos soluções possíveis para valorizar uma de nossas maiores riquezas: as frutas da região. Realmente é um sonho realizado. Como moramos em uma cidade pequena, nosso projeto foi pensando para pessoas que dependem do extrativismo como uma fonte de renda familiar. Foi muito importante a parceria com a engenheira de Alimentos do campus, a professora Viviane pinheiro. Nosso objetivo é que consigamos proporcionar possibilidades de mudança na vida de várias famílias. Que nossos produtos cheguem não somente para pessoas da nossa região, mas também em outros locais do Brasil e fora do país”.