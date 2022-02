A Finep e o MCTI lançaram no dia 4 de fevereiro de 2022, na sede da Suframa – Superintendência da Zona Franca de Manaus, o edital Bioeconomia e Transformação Digital na Amazônia, que tem por objetivo promover o crescimento econômico e social sustentável da população que vive na Amazônia brasileira. A chamada pública inédita irá destinar R$ 30 milhões de recursos de Subvenção Econômica para projetos de Inovação nos temas título – Bioeconomia e Transformação Digital - a serem desenvolvidos por empresas sediadas na região norte do País, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São elegíveis empresas de todos os portes. E embora as Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs somente possam integrar projetos como prestadoras de serviços para as proponentes ou coexecutoras, sua participação é um dado favorável na avaliação das propostas. O Programa Finep/MCTI Amazônia, como o edital está sendo chamado, será executado em duas rodadas, como estratégia para ampliar a oportunidade de as empresas estruturarem seus projetos. A primeira, se inicia hoje, 2/02/2022, com valor de R$ 15 milhões e terá prazo para recebimento de propostas até 18/3/2022. A segunda rodada, de igual soma de recursos, recebe inscrições de 8 a 29/7/2022. Segundo o diretor de Inovação da Finep, Otávio Augusto Burgardt, “com o lançamento do Programa Finep/MCTI Amazônia avançamos na integração do Sistema Nacional de Inovação e na redução de assimetrias regionais. O apoio a projetos nos temas Bioeconomia e Transformação Digital tem a capacidade de promover um crescimento econômico e social sustentável para a população que vive na Amazônia brasileira”. Sob o tema Bioeconomia, o edital busca projetos com base na utilização inovadora e sustentável de recursos naturais para a criação de produtos, processos e serviços em áreas como saúde humana e animal, agricultura, pecuária, processos industriais, cosméticos, química, energia e biotecnologia, entre outros. Sua aplicação pode abranger desde o melhoramento da produção agrícola até o desenvolvimento de fármacos e fitoterápicos, biomateriais, perfumaria, etc. Em Transformação Digital , a seleção terá como foco projetos de inovação que utilizem ao menos uma das Tecnologias Habilitadoras — conjunto das principais tecnologias envolvidas no processo de digitalização das empresas. Exemplos disso são Big Data e Analytics, robôs autônomos, Internet das Coisas, realidade aumentada, computação em nuvem, etc. Os produtos da Transformação Digital podem ser aplicados em áreas como Educação, apresentando novas soluções para práticas de ensino, por exemplo. Em Saúde, no aprimoramento e migração dos serviços de cuidados em massa para aqueles personalizados, otimizando custos e no Saneamento Básico, no aumento da eficiência e qualidade dos serviços e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, entre outros exemplos. A seleção dos temas da chamada foi produto de um trabalho prévio de identificação de lacunas e de potenciais nas empresas da região. Como explica Rodrigo da Silva de Lima, gerente do Departamento Regional do Norte e coordenador da elaboração do edital “esse programa foi resultado da articulação da Finep com importantes atores locais e consolida a atuação do escritório regional como instrumento da empresa na articulação de políticas públicas de Inovação com foco específico nas singularidades e competências únicas, encontradas na Amazônia” A solenidade de lançamento acontece, às 16h30 (horário local), de sexta-feira, no auditório da Suframa, na Avenida Ministro Mário Andreazza 1424, Distrito Industrial Manaus, mas o recebimento de propostas para a primeira rodada tem início hoje, 2/2/2022. O Edital, já disponível na página da Finep, traz todas as informações. Estarão presentes à solenidade o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes e o presidente da Finep, Waldemar Barroso. O evento será transmitido ao vivo nos canais Youtube do MCTI – www.youtube.com/mcti/live e da Suframa YouTube.com/SuframaNews As confirmações de inscrição devem ser encaminhadas para [email protected] Notícias Relacionadas 09/12/2016 - Amazônia Finep apresenta resultado preliminar da chamada pública Amazônia Legal 13/03/2015 - Amazônia Finep ajuda a erguer torre de 325 metros na Amazônia 10/07/2015 - Amazônia Uniformização do Zoneamento da Amazônia Legal tem resultados divulgados Últimas Notícias 01/02/2022 - Amazônia Novo Edital Finep/MCTI promove o crescimento econômico e social da população da Amazônia 01/02/2022 - Mulheres Inovadoras Startup vencedora do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021 busca controle de qualidade de bioinsumos agrícolas a partir de análise genética 21/01/2022 - Mulheres Inovadoras Startup que facilita o acompanhamento de pacientes oncológicos é uma das vencedoras do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021