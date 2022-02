Preso monitorado com drogas e arma de fogo em Epitaciolândia

Ascom/Iapen-Polícia Penal –

Um monitorado por tornozeleira eletrônica, de 30 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira, 03, suspeito pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão foi feita por policiais penais no bairro José Hassem, região do município de Epitaciolândia, interior do Acre.

O monitoramento eletrônico é uma forma de controle e fiscalização dos detentos que recebem benefício para cumprir suas penas de maneira vigiada. Foi mediante a essa circunstância, que os policiais penais conseguiram identificar a prática ilícita e prender o suspeito com vários papelotes de substância entorpecente.

A abordagem aconteceu durante uma das saídas controladas pelo monitoramento eletrônico, próximo a uma boca de fumo do bairro, local onde o homem foi localizado com a namorada e em posse de dois papelotes de cocaína.

O restante do material ilícito, entre eles, aproximadamente 20 papelotes de cocaína, dinheiro, armas brancas e uma arma de fogo, foram encontrados dentro da residência do suspeito, informação repassada pelo próprio monitorado já em depoimento na Delegacia de Polícia Civil do município.