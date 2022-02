Gladson estreita laços com Peru em encontro com presidente Pedro Castillo

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Peru, Pedro Castillo, reuniram-se nesta quinta-feira, 3, em Porto Velho (RO). O encontro serviu para estreitar relações, debater estratégias e traçar novos acordos comerciais entre os dois países. Nesse contexto, o Acre, representado pelo governador Gladson Cameli, destaca-se por sua posição privilegiada e pelo novo momento vivenciado na economia.

Juntos, Brasil e Peru possuem 2.995 quilômetros de fronteira, a 11° maior em extensão territorial do mundo. Para o presidente Bolsonaro, os dois países têm muitos potenciais, que necessitam ser melhor explorados para alavancar a economia e outras áreas de relevância entre ambas as nações.

“Temos três mil quilômetros de fronteira [com o Peru], saídas para o Atlântico e Pacífico e outros interesses em comum. Vamos tratar de questões de defesa, crimes transnacionais, comércio e cooperações as mais variadas possíveis. O espírito de um bom relacionamento e os dois países têm muito a ganhar com isso. A nossa expectativa é de que seja um encontro bastante produtivo, em que os dois países têm a ganhar”, afirmou Bolsonaro.

Em relação aos números da economia, o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Somente em 2020, o saldo da balança comercial foi de quase um bilhão de dólares. O aumento foi de 2,5% em comparação com 2019, com destaque para a exportação de automóveis, arroz, papel, ferro e aço.

Bolsonaro aventou ainda a viabilidade da construção de uma nova rodovia entre Brasil e Peru. O objetivo da estrada de 210 quilômetros é ligar as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Pucallpa, em Ucayali, criando um novo arco de desenvolvimento na Amazônia. “Interessa para nós [mais uma] saída para o Pacífico”, observou.

Outro tema debatido no encontro foi a exportação da carne suína brasileira para o país vizinho. A liberação beneficia diretamente o Acre, cujo rebanho bovino já é reconhecido pela qualidade, tendo recentemente obtido a certificação internacional de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação.

Durante a reunião, o governador Gladson Cameli entregou uma carta aos presidentes Bolsonaro e Castillo e à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, solicitando a habilitação de dois frigoríficos de aves e suínos junto ao Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Agroalimentar (Senasa), para que a carne acreana seja exportada, assim como a permissão de entrada de vários produtos peruanos pela fronteira.

“Foi uma excelente reunião. Tudo o que queríamos foi alcançado nesse encontro bilateral e saio daqui muito otimista. Fui convidado pelo presidente peruano para uma agenda em Lima e confirmei nossa ida, porque não podemos perder oportunidades”, avaliou Cameli.