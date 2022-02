Saiu a lista de vagas residuais no Ifac. Confira e saiba mais

O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Rio Branco está com edital aberto para preenchimento de vagas residuais nos cursos técnicos e superiores para o semestre letivo 2022/1. As vagas poderão ser preenchidas por alunos de outras Instituições de Ensino, por alunos de outros campi do Ifac e por portadores de diploma de nível técnico e de graduação. A inscrição deve ser feita até o dia 04 de fevereiro por meio do preenchimento e envio do formulário de inscrição eletrônico.

Clique aqui para acessar a página do edital

O edital é voltado para estudantes que desejam realizar Transferência Interna (mudar de curso ou campus no âmbito do Ifac), Transferência Externa (alunos de outras instituições de ensino que desejam estudar no Ifac), Reingresso (alunos que abandonaram ou evadiram do curso e desejam retomar os estudos), Reopção de Curso (troca de curso dentro de um mesmo campus do Ifac) e Portadores de diplomas.

Todas as informações como os requisitos para participação no processo seletivo, a documentação necessária para a inscrição, entre outras, podem ser consultadas no edital. Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidas através do e-mail [email protected]



Inscrição

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no endereço https://forms.gle/14NKvNZosgGqX78J6 e anexar todos os documentos, conforme a sua modalidade de inscrição. Todo processo de inscrição será realizado em formato digital, devendo o candidato realizar o envio dos documentos exigidos, em arquivo único, exclusivamente em formato PDF.

As vagas serão preenchidas após análise documental realizada por Comissão Própria designada pela Direção do Campus Rio Branco que verificará o cumprimento dos requisitos exigidos conforme o edital.

