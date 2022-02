Com o aumento dos casos de covid-19 causado pela variante ômicron, mais contagiosa e que se espalha com maior velocidade, e o aumento das infecções por síndromes gripais, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) passa a atender a partir desta quarta-feira, 2, com quadro reduzido de servidores.

As demandas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Instituto de Identificação da Polícia Civil devem ser atendidas por meio de agendamento. Todas as informações sobre os agendamentos estão disponíveis no portal da OCA. Os demais serviços seguem sendo atendidos por demanda espontânea, porém, com um número de atendimentos diários menor.

“Pedimos a compreensão da população acreana, pois estamos vivendo um momento em que a saúde de todos está em risco. Nosso atendimento é feito por pessoas e todas as pessoas são suscetíveis às infecções”, explica Francisca Brito, diretora técnica da OCA.

Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, em 2020, a OCA não parou o atendimento à população do estado, adaptando-se à nova realidade com a implementação do atendimento telefônico e o atendimento reduzido por meio de agendamentos. “Estamos fazendo o possível para continuar atendendo todos da melhor maneira, com qualidade na prestação de serviço”, afirma a diretora.

O governo do Acre solicita cautela e cuidados sanitários redobrados durante este momento. Recomenda-se que as pessoas evitem aglomerações, usem máscaras, mantenham os cuidados com a higiene, sempre lavando as mãos com água e sabão ou álcool 70º e que completem o ciclo vacinal.