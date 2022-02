Licença irregulares podem ser canceladas em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor de Justiça Ocimar da S. Sales Júnior, expediu recomendação ao gestor do Município de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (1º), para que seja realizado um amplo levantamento dos servidores que, na gestão passada, foram afastados com ônus em razão de licença concedida para fins de estudo.

Segundo consta do procedimento, o MPAC apurou que houve o deferimento de afastamento com ônus para o Município em situação irregular, pois o cargo ocupado pelo servidor não se coaduna com o aperfeiçoamento realizado, onera os cofres públicos e enseja o desvirtuamento fraudulento da legislação.

A recomendação assinala que todas as autorizações de afastamento para estudo devem ser objeto de reanálise, pois o poder de autotutela deve ser exercido para aferir o efetivo preenchimento dos requisitos pelo servidor.

“Há um reflexo negativo na prestação do serviço público municipal, especialmente na área da saúde, pois a capacitação pretendida não se coaduna com a área de atuação do servidor. Em verdade, muitos estão cursando faculdade no exterior e, com o retorno, sequer permanecerão em seus cargos, de modo que o município não pode atuar como financiador de acadêmicos”, ressaltou o promotor.

Por fim, a recomendação destaca que, em caso de constatação da irregularidade na licença, o Município deverá proceder à anulação do ato e buscar a devolução dos valores recebidos indevidamente, fixando o prazo de 10 dias para que o gestor responda por escrito sobre a adoção, ou não, das medidas propostas.