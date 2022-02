O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse nesta quarta-feira (2) que há boas notícias em relação ao cadastro de reserva da PM. Houve esforço da Procuradoria Geral do Estado, chegando a conclusão que as convocações podem ser feitas desde 2014, o que abre possibilidade para todos serem convocados.

“A base aliada desde o início que isso ocorra”, disse.

Ele fez menção a um projeto de lei que está tramitando na Aleac e interessa aos jovens que querem participar do concurso dos Bombeiros. Uma das alterações contempla a extensão de todos cursos e bacharelados ao certame.

Há também a ampliação da idade para 32 anos ao concurso, com o compromisso de não se atrasar o calendário do certame. “É um gesto de sensibilidade do governador”, disse Longo, pedindo que o PL seja levado diretamente a Plenário para aprovação o mais rápido possível.

Ele agradeceu a sanção da lei 3907, que agiliza o prazo para inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, os quais sofriam com a demora. Agora, a inspeção tem de ser feita em 30 dias podendo ser feita virtualmente com a presença de um técnico.

Longo respondeu ao questionamento de Duarte acerca da Operação do Ptolomeu. A licitação dos recursos será demonstrada em momento oportuno.