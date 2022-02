Já estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso Ibama. Os documentos podem ser consultados no site do Cebraspe, que organiza a seleção.Por meio do link de acesso também é possível conferir os cadernos de provas. Ainda é aguardado a divulgação do padrão preliminar da prova discursiva.

Os candidatos que não concordarem com as marcações poderão interpor recursos contra os resultados por meio do Sistema de Interposição de Recursos no site do Cebraspe.

O prazo ficará aberto das 10h da próxima quarta-feira, 2, até as 18h de quinta-feira, 3, no dia seguinte.