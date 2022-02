Ministro da Saúde garante apoio às ações de saúde desenvolvidas no Acre

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realiza agenda no Acre nesta segunda-feira, 31. A visita se dá em razão da assinatura de proposta para formação técnica e pós-técnica de nível médio dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), além de pautas voltadas à saúde indígena.

Acompanhado da secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, além da coordenadora da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, Aldenice Ferreira, e do presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, Francineudo Costa, o chefe da pasta federal conheceu, em Rio Branco, as instalações do local destinado à qualificação técnica dos acreanos.

“Saúde é feita, sobretudo, com profissionais qualificados. Hoje temos a possibilidade de utilizar a estratégia da tele-educação, sendo possível levar formação aos profissionais de saúde. Então, ter essa escola aqui no Acre já é um avanço muito grande e o Ministério da Saúde irá apoiar essas ações”, destacou Marcelo Queiroga.

Ainda durante a agenda, o ministro Queiroga falou sobre a chegada de mais de 60 mil testes rápidos para a detecção e controle do novo coronavírus. A secretária Mariano enfatizou a importância e parceria do Ministério da Saúde nas ações em todo estado, principalmente no combate à pandemia.

“Com o aumento das testagens, conseguimos traçar um panorama de ações, tendo ciência do cenário epidemiológico. Junto à estratégia de ampla testagem, devem-se manter os cuidados e priorizar sempre a prevenção, com o uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social”, pontuou Paula Mariano.