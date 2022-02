Ifac divulga resultado preliminar da seleção para 1.240 vagas

O Ifac divulgou no fim da tarde desta terça-feira (1) o resultado do processo seletivo para cursos integrados e subsequentes e Educação de Jovens e Adultos.

Ao todo, neste processo seletivo estão sendo ofertadas 1.240 vagas para os campus Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Baixada do Sol, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O resultado final e a convocação dos candidatos classificados para realização da matrícula institucional em 1ª chamada serão divulgados no dia 7 de fevereiro.

As listas estão aqui https://www.ifac.edu.br/editais/edital/visualizacao/3394/

https://www.ifac.edu.br/editais/edital/visualizacao/3391/

https://www.ifac.edu.br/editais/edital/visualizacao/3395/