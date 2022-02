Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

A Fundação Garibaldi Brasil emitiu comuinicando informando que decidiu adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus e pela Síndrome Gripal nos eventos e atividades de naturezas cultural, esportiva e de lazer, em conformidade com as medidas legais impostas.

Veja o que diz a nota da FGB:

Considerando os termos do Decreto Municipal 020/2022, de 10 de janeiro de 2022 que Decreta Situação de Emergência em Saúde Pública, bem como os cerca de 173 projetos nas áreas de Arte, Patrimônio, Esporte e Lazer, a FGB, baseada na Portaria publicada no Diário Oficial nº 13.212, de 27 de janeiro de 2022, folha 141, RESOLVE:

1 – Determinar a suspensão da execução de projetos que envolvam aglomerações de pessoas, dos editais do Fundo Municipal de Cultura 01-2021 área de Arte e 02-2021 de Patrimônio Cultural e do Edital do Fundo Municipal de Esporte e Lazer 03-2021 até 11/04/2022.

1.1 – Poderá haver execução de projetos que envolvam aglomerações desde que limitado em até 50% (cinquenta) da capacidade de lotação do espaço onde ocorrerá as ações, respeitadas todas as demais medidas sanitárias estabelecidas.

1.2 – Deverá ser acompanhado e observado, cuidadosamente, os percentuais que eventualmente sejam estabelecidos em razão de mudanças na classificação do Nível de Risco que venham a ser divulgados.

2 – Restringir os atendimentos presenciais, quanto a entrega de solicitações de alterações de cronogramas de execuções e outras alterações possíveis, ao uso do e-mail: [email protected]

2.1 – O novo cronograma de execução dos projetos que tenham sido objeto de suspensão em razão desta Portaria e que não atendam ao percentual de que trata o item 1.1, quando possível a sua execução, deverá ser apresentado à Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via e-mail: [email protected]

Pedro Henrique Lima e SIlva

diretor-presidente da FGB