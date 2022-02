O governo do Estado, por meio do Pacto Acre Sem Covid, publicou nova classificação de risco referente a situação da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o decreto nº 10.983, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 1º, todas as três regionais acreanas de saúde continuam em bandeira amarela (nível de atenção).

Desde os primeiros dias de 2022, o Acre tem registrado grande aumento no números de casos confirmados, internações hospitalares e mortes em decorrência da doença. Somente nesta segunda-feira, 31, foram notificadas 3.111 pessoas infectadas pelo vírus e três mortes.

Durante a vigência da bandeira amarela, fica permitido o funcionamento dos setores e atividades comerciais, religiosas e sociais com lotação de 50% da capacidade de público. A medida é válida até o dia 28 de fevereiro.