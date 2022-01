Motoristas do Acre tiveram uma mudança no prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou, em agosto de 2021, os prazos de processos e procedimentos de serviços relacionados a habilitação no estado, em decorrência de medidas de enfrentamento à pandemia da covid-19.

Segundo o diretor de Operações do Detran/AC, Anderson Castro, os serviços de renovação de CNH devem ser realizados por agendamento prévio no site do Detran.

“A fim de conter aglomeração nas unidades de Rio Branco, o atendimento para renovação de habilitação é feito mediante agendamento, tanto na unidade-sede, na Avenida Ceará, quanto no Detran OCA, no Centro. Já nas unidades do interior não é necessário fazer agendamento para o serviço”, explicou Castro.

Com a prorrogação, as CNHs e os documentos de Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) vencidos em 2021 ganham novos prazos. Veja a data abaixo: