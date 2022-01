Campanha publicitária do governo do Estado reforça importância da vacinação contra a covid-19

Wesley Moraes janeiro 31, 2022 – 17h56min

Com o aumento no número de casos, internações hospitalares e mortes em decorrência da covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), lançou campanha publicitária no rádio, TV e internet para reforçar à população a necessidade do ciclo vacinal completo para se proteger do vírus. Esta cientificamente comprovado que a letalidade da doença é drasticamente reduzida em pessoas imunizadas.

Nas propagandas, o governo demonstra, baseado em números oficiais, a situação da doença. Cerca de 80% dos óbitos provocados pelo vírus foram registrados no público que não teve a oportunidade de se vacinar ou não concluiu o esquema vacinal. No Brasil, mais de 627 mil vidas foram perdidas desde o início da pandemia.

“O nosso principal objetivo é conscientizar a população e decidimos por utilizar estatísticas para mostrar a importância de se vacinar o quanto antes. Essa é uma campanha impactante e não queremos que mais nenhuma família possa sofrer com a perda de um ente querido por causa dessa doença”, explicou Paula Mariano, titular da Sesacre.

Além de prevenir em 80% o risco de internações em unidades de terapia intensiva (UTIs), a vacina pode reduzir em até 11 vezes as chances de morte. Na campanha, o governo orienta ainda que, mesmo após a imunização, a população deve continuar utilizando máscaras de proteção facial, álcool em gel, assim como os demais cuidados sanitários para evitar a proliferação do vírus.

O anúncio publicitário também faz prestação de contas das ações desempenhadas pelo governo do Acre no enfrentamento à covid-19. Destaque para a distribuição de mais de 1 milhão de vacinas aos 22 municípios, preparação de hospitais e contratação de profissionais da saúde.

“Temos trabalhado muito para salvar vidas e o nosso principal desafio está sendo conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação, que é a nossa principal arma para superarmos essa pandemia de uma vez por todas. O governo está fazendo a sua parte, porém, precisamos da ajuda da população. Somente unidos é que vamos virar essa página”, afirmou o governador Gladson Cameli.