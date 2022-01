O Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Xapuri, Audilena Novais, juntamente com a Consultora do Sindicato, Thaís Araújo, receberam nesta última semana de janeiro na sede da entidade, parte de sua diretoria e os consultores do Sebrae e da Federacre, Clóvis Consoli e Pedro Silva.

A Presidente e os presentes, deram início a reunião tratando de assuntos gerais ligados ao agronegócio em Xapuri e na região, em seguida trataram das ações que irão compor o Planejamento Estratégico da entidade em 2022 e deram início as discussões e planejamento que envolvem a “Xapuri Rural Show”, nome escolhido para apresentar esta, que deverá ser a primeira edição de uma feira agropecuária planejada e realizada pelo Sindicato e seus filiados em anos de existência.

Coube ao Consultor Clóvis, a apresentação da proposta da Feira, onde os presentes aprovaram o layout, o público alvo, a quantidade de público estimado, as atrações, as parcerias, os eventos paralelos e o local.

A “Xapuri Rural Show”, será um evento ligado ao Protagonismo Rural e Empresarial e está prevista para acontecer nos dias 24, 25 e 26/06 de 2022, tendo como evento de abertura uma Cavalgada. Entre as atrações da Feira, estão o Leilão de Gado, Exposição de Bezerros, Vacas e Cavalos, exposição de produtos agrícolas do município e região além é claro do tradicional Rodeio, Shows e do Concurso de Miss e Princesa da Feira.

Nos próximos dias, a Diretoria do Sindicato dará início ao convite de possíveis parceiros, para uma reunião de apresentação da Proposta da Feira. A Reunião acontecerá no dia 04/02 em Xapuri e deverá contar com representantes das seguintes instituições: FAEAC, SENAR, FIEAC, FEDERACRE, SEBRAE, IDAF, SEPA, Legislativo, Embrapa, Prefeitura e outros.

“Sem dúvida alguma, a Feira “Xapurí Rural Show”, será um divisor de águas entre o que é, e o que será o agronegócio em Xapurí nos próximos anos”, diz a Federação das Associações Comerciais do Acre.