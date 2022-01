Gladson se reúne com prefeita Fernanda Hassem para ampliar parcerias entre o governo e Brasileia

Nelson Liano/Agência de Notícias do Acre –

Durante uma reunião institucional com a prefeita Fernanda Hassem, em Brasileia, o governador Gladson Cameli se comprometeu em ampliar as parcerias com o município. Os dois conversaram por quase duas horas nesta quinta, 27, visando ajustar projetos conjuntos assumidos anteriormente.

Durante o encontro, os gestores falaram sobre as demandas da cidade. Foto: Pedro Devani/Secom

“O meu objetivo com esta visita foi verificar em que o nosso governo está faltando com os compromissos assumidos com a Prefeitura de Brasileia. Vamos analisar as pautas, para que possamos, no verão, dar uma resposta positiva aos moradores do município. Temos que olhar para a recuperação dos ramais rurais e fazer uma parceria com a prefeitura, para ajudar numa operação de tapa-buracos na cidade”, afirmou Cameli.

O governador tem se posicionado a favor de realizar parcerias com todas as prefeituras acreanas, sem levar em consideração cores políticas e partidárias.

“Mas, além da minha postura democrática, vim visitar a minha amiga Fernanda, uma gestora exemplar que está no seu segundo mandato, e já é uma das mais bem avaliadas prefeitas da história do nosso estado. Quem sabe das necessidades dos municípios são os prefeitos e eu tenho que sentar na mesa para ouvir todos. No campo político podemos ter diferenças, o que é natural, mas o mais importante é manter o diálogo aberto para poder beneficiar a população”, ponderou o governador.

Unidos para ajudar Brasileia

A prefeita Fernanda Hassem avaliou positivamente o encontro com o governador. Ela revelou que os dois dialogaram sobre diversos problemas enfrentados pelo Estado e pelo Município. Assim, Fernanda espera que novas iniciativas institucionais conjuntas possam trazer resultados que beneficiem a população.

“O governador Gladson Cameli com a sua equipe veio visitar obras importantes no nosso município, como o anel viário, que está avançando mesmo no período de inverno. Ao vir aqui na Prefeitura de Brasileia para ouvir as nossas demandas, o governador mostra humildade. Queremos ampliar as parcerias com o governo do Estado para o próximo verão. Também recebemos com satisfação o anúncio da chegada, em breve, de 700 toneladas de massa asfáltica para as nossas ruas, que sofreram muito com as chuvas de inverno”, analisou a prefeita.

Fernanda Hassem ressaltou ainda que a premência em dar respostas aos anseios do moradores de Brasileia supera qualquer questão política. “As instituições precisam dialogar entre si. Principalmente em momentos difíceis, temos que nos unir para superar os problemas que afligem os moradores. Por isso, agradeço a essa agenda institucional com o governador. Devemos superar questões políticas para sermos instrumentos da vontade da população que nos elegeu”, afirmou a prefeita.