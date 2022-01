Vitor Hugo Calixto –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu início na tarde desta segunda-feira, 24, a um mutirão de vacinação contra a covid-19 na capital acreana. O evento vai até a próxima sexta-feira, 28, e é realizado em frente ao Palácio Rio Branco, das 16h às 20h.

O objetivo do governo é oferecer à população acesso às vacinas num ponto central da cidade, para facilitar a imunização. A população alvo são os trabalhadores que têm suas jornadas ao longo da manhã e da tarde, que dispõem de pouco tempo para completar o esquema vacinal.

Só no primeiro dia, cerca de 585 doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas. A expectativa do Programa Nacional de Imunização (PNI) estadual é de que aproximadamente três mil pessoas procurem os imunizantes durante a campanha.

Para a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, os mutirões são importantes para controlar a pandemia e manter a população acreana segura: “Pedimos que a população venha complementar sua vacinação, visto que as internações têm sido, em grande parte, dos pacientes não vacinados. Escolhemos esse horário, 16h às 20h, pois é quando as pessoas estão saindo do trabalho e podem nos procurar para complementar seu esquema vacinal”, afirma.

Quase 600 pessoas foram imunizadas no primeiro dia. Foto: Odair Leal/Sesacre.

A gestora da pasta ressalta, ainda, que o Estado dispõe de 80 mil doses de vacina, e que é necessário que a população acreana se imunize com as três doses.

Para se vacinar durante o mutirão é necessário possuir em mãos documento de identificação oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteira de vacinação.

A estimativa é que três mil pessoas procurem o serviço até sexta-feira, 28. Foto: Odair Leal/Sesacre.

Renata Quiles, coordenadora estadual do PNI, destaca que o mutirão pode beneficiar uma grande parcela da população, pois está sendo realizado num ambiente centralizado e em um horário de alta rotatividade na capital.

Francisco Nailton, de 23 anos, foi se vacinar no primeiro dia de mutirão e dá o seu recado: “Além do Palácio Rio Branco ser um ponto turístico da cidade está bem localizado, no centro, é de fácil acesso para quem usa transporte público e esse horário de 16h às 20h é muito bom, pois as pessoas podem vir após o expediente de trabalho”, conclui.