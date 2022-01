Programa iFriend da Universidade de São Paulo abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o USP iFriend 2022, programa de integração entre alunos da USP e intercambistas. Uma ótima opção para quem deseja começar o ano aprendendo sobre outras culturas e praticando idiomas. Para os alunos da graduação as inscrições podem ser feitas através do sistema Jupiterweb até o dia 21 de março deste ano.

O aluno da USP que participar do USP iFriend pode escolher entre as atividades de aeroporto, moradia, legalização da estadia e integração cultural. A partir dessas opções, o participante irá receber o intercambista, ajudá-lo a se orientar na cidade, encontrar alojamento, se regularizar na Polícia Federal e fazer amigos.

Em contrapartida, a iniciativa é uma oportunidade para viver a cidade com um novo olhar, conhecendo, ou revisitando, locais históricos, pontos turísticos, centros culturais e pratos típicos. Além disso, o aluno tem a chance de ter uma rica troca de experiências, relevante tanto para seu crescimento pessoal quanto profissional.

Nas últimas duas edições, o programa foi adaptado para o meio virtual com atividades de conversação em idiomas estrangeiros, realizadas através da plataforma Google Meet — o virtual iFriends. Este ano, o curso virtual está sendo reestruturado para o modelo híbrido e deve voltar a ser ofertado no segundo semestre.

Para se inscrever, acesse a página USP iFriends no sistema Júpiter. Nela, é preciso preencher um curto cadastro, indicando como pode ajudar o estudante estrangeiro, quais idiomas fala, algumas características pessoais (extrovertido, paciente, festeiro, por exemplo) e redes sociais.

Após o cadastro, ficará disponível a lista de intercambistas com o nome, sexo, idade, data do intercâmbio, instituição, curso, país de origem, nacionalidade e à qual unidade da USP estão vinculados. É possível escolher até três pessoas para auxiliar através do iFriend.

Para mais informações e esclarecer dúvidas: [email protected]

Por Valentina Moreira e Candido/USP