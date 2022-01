O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) recebe até o dia 24 de janeiro as inscrições para a seleção dos cursos técnicos gratuitos e a distância em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia.

As regras do processo seletivo, o edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site etec.senar.org.br . Para concorrer a uma das vagas os interessados precisam ter concluído o nível médio.

Essa é uma oportunidade para as pessoas que tenham interesse em se profissionalizar no setor rural e iniciar o ano de 2022 com foco em trilhar essa carreira.

Curso técnico em Fruticultura: produção de frutas

O curso é 70% online e 30% presencial, com carga horária total de 1350 horas. São oferecidas 630 vagas distribuídas em 26 polos de ensino em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, e Sergipe.

Curso Técnico em Zootecnia: pecuária e produção de alimentos de origem animal

Oferecido pela primeira vez pelo Senar, o curso tem carga horária de 60% a distância e 40% em atividades presenciais. As 1.250 vagas estão disponíveis em 50 polos nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Curso Técnico em Agronegócio: gestão e operação da cadeia produtiva do agronegócio

A formação tem carga horária de 80% de atividades a distância e outros 20% de atividades práticas. São 1.515 vagas distribuídas em 61 polos de apoio presencial do Senar nos estados Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999 com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília).

