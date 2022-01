O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) segue com o calendário do concurso público para o cargo de contador e formação de cadastro reserva. O certame é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). Os locais da prova objetiva serão anunciados dia 3 de fevereiro, segundo previsão da banca organizadora.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ter certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, do curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Contabilidade.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, e pode ser prorrogado, uma vez, por igual período. O certame ocorre em etapa única, por meio de prova objetiva.