CGU divulga resultado para área de Infraestrutura Tecnológica

CGU divulga, por meio do Edital nº 1/2022, o resultado de classificação da 1ª etapa da seleção de servidor titular de cargo de provimento efetivo, regido pela Lei nº 8.112/1990, para preencher vaga de gratificação temporária (GSISTE) de nível superior na Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica, vinculada à Diretoria de Tecnologia da Informação do Órgão, em Brasília (DF).

Para compor a equipe da CGTEC/DTI/SE, além dos requisitos obrigatórios, busca-se um perfil que possua conhecimentos básicos em logística, controle patrimonial, liderança e gestão de equipes; experiência em atendimento ao público (usuários e fornecedores); habilidade com escrita, comunicação verbal e argumentação; e visão sistêmica.

A 1ª etapa da seleção envolveu o recebimento e análise dos currículos com o termo de anuência da chefia imediata do órgão de origem dos interessados. Na 2ª etapa, os candidatos classificados serão convidados, até o dia 18 de fevereiro, para agendamento e realização de entrevistas por videochamada. O resultado do processo seletivo será publicado até o dia 11 de março no site da CGU. Mais informações estão descritas no Edital nº 80/2021.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/01/cgu-divulga-resultado-da-1a-etapa-da-selecao-para-area-de-infraestrutura-tecnologica/sei_cgu-2243799-edital.pdf/view