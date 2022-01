A Prefeitura de Porto Acre anunciou nesta quinta-feira (20) a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Farmacêutico.

O profissional aprovado deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais. O salário chega a R$ 3 mil.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Josefino Leal, s/nº, Bairro Livramento. O atendimento é das 8h às 12h às 13h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de analise curricular, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

O certame terá validade durante 12 meses, contados a partir da homologação do resultado, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Acesse o edital:

https://drive.google.com/file/d/1iazpAAkd3Vn1A2wH6XfNhZxrbxz3ZECW/view